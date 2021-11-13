Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Гибралтар
Турция - Гибралтар: обзор матча 13 ноября 2021
Турция
13.11.2021, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 9 тур
6 : 0
Завершен
Гибралтар
11'
К. Актюркоглу
38'
Х. Дервисоглу
41'
Х. Дервисоглу
65'
М. Демирал
81'
С. Дурсун
85'
М. Мюлдюр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Гибралтар
Желтая карточка
М. Мюлдюр
85'
ГОЛ! 6:0!
М. Мюлдюр
Пас отдал
О. Кекчю
85'
82'
Замена
Э. Барнетт
️️️️
Д. Сержант
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Х. Чалханоглу
82'
ГОЛ! 5:0!
С. Дурсун
Пас отдал
Р. Йилмаз
81'
Замена
К. Караман
️️️️
Х. Дервисоглу
69'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Б. Йылмаз
68'
66'
Желтая карточка
Д. Чиполина
ГОЛ! 4:0!
М. Демирал
Пас отдал
Р. Йилмаз
65'
59'
Замена
Р. Стач
️️️️
Т. Де Барр
59'
Замена
М. Бадр Хассан
️️️️
Л. Уолкер
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Д. Эркин
46'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
З. Челик
46'
46'
Замена
Д. Чиполина
️️️️
И. Джолли
46'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Д. Валарино
ГОЛ! 3:0!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
Б. Йылмаз
41'
ГОЛ! 2:0!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
Б. Йылмаз
38'
26'
Желтая карточка
И. Джолли
22'
Красная карточка
Д. Оливейро
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Б. Йылмаз
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
17
Джейси Оливейро
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Турция
23
Синан Болат
ВР
12
Эрсин Дестаноглу
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
18
Берат Эздемир
ОП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
9
Кенан Караман
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
18
Эркин
3
Демирал
4
Сеюнджу
2
Челик
10
Чалханоглу
6
Кекчю
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
26
Дервисоглу
17
Йылмаз
3-2-3-2
23
Коулинг
6
Чиполина
4
Сержант
2
Джолли
2
Вайзмэн
21
Муэли
3
Валарино
10
Уолкер
12
Эннсли
10
Де Барр
17
Оливейро
18
Эркин
13
Йилмаз
13
Йилмаз
18
Эркин
2
Челик
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
2
Челик
10
Чалханоглу
0
Кутлу
0
Кутлу
10
Чалханоглу
26
Дервисоглу
9
Караман
9
Караман
26
Дервисоглу
17
Йылмаз
19
Дурсун
19
Дурсун
17
Йылмаз
2
Джолли
3
Чиполина
3
Чиполина
2
Джолли
4
Сержант
22
Барнетт
22
Барнетт
4
Сержант
10
Уолкер
8
Хассан
8
Хассан
10
Уолкер
3
Валарино
7
Кашаро
7
Кашаро
3
Валарино
10
Де Барр
9
Стач
9
Стач
10
Де Барр
Остались в запасе
Турция
Гибралтар
23
Синан Болат
ВР
12
Эрсин Дестаноглу
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
18
Берат Эздемир
ОП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
Главный тренер
Штефан Кунц
13
Джейми Робба
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
15
Итан Сантос
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
23
Синан Болат
ВР
12
Эрсин Дестаноглу
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
18
Берат Эздемир
ОП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
Остались в запасе
13
Джейми Робба
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
15
Итан Сантос
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Турция - Гибралтар
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
Новости команд
Все
Турция
Гибралтар
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+