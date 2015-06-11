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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Германия (до 21) - Нигерия U20
Германия (до 21) - Нигерия U20: обзор матча 11 июня 2015
Германия (до 21)
11.06.2015, четверг, 10:30
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Нигерия U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Германия (до 21) - Нигерия U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия (до 21)
Чемпионат мира U-20, 1/4 финала
Мали (до 20)
1 : 1
14.06.2015
Германия (до 21)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Германия (до 21)
1 : 0
11.06.2015
Нигерия U20
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Гондурас (мол.)
1 : 5
07.06.2015
Германия (до 21)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Германия (до 21)
3 : 0
04.06.2015
Узбекистан (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1 тур
Германия (до 21)
8 : 1
01.06.2015
Фиджи (до 20)
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина U20
4 : 0
08.10.2025
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Нигерия U20
1 : 1
06.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Нигерия U20
3 : 2
03.10.2025
Саудовская Аравия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Норвегия U20
1 : 0
29.09.2025
Нигерия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия U20
1 : 3
23.09.2025
Нигерия U20
Информация о матче
Стадион:
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Германия (до 21)
Нигерия U20
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
Кунц может возглавить сборную Турции. В июле он не договорился с РФС
2021.09.16 08:55
Нидерланды и Германия вышли в плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.30 20:57
26 игроков сборной Нигерии-U17 не прошли тест на возраст
2016.08.04 14:50
9
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
Кунц может возглавить сборную Турции. В июле он не договорился с РФС
2021.09.16 08:55
Нидерланды и Германия вышли в плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.30 20:57
26 игроков сборной Нигерии-U17 не прошли тест на возраст
2016.08.04 14:50
9
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