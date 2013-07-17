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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Гент - Штутгарт
Гент - Штутгарт: обзор матча 17 июля 2013
Гент
17.07.2013, среда, 22:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гент - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
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КуПС
0 : 0
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Ломмел
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01.11.2026
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4 : 0
25.10.2026
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28.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
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23.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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