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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Бромвич - Гейтсхед
Вест Бромвич - Гейтсхед: обзор матча 03 января 2015
Вест Бромвич
03.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
7 : 0
Завершен
Гейтсхед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вест Бромвич - Гейтсхед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Гейтсхед
- : -
21.11.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Олдершот
1 : 0
31.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Бостон Юнайтед
2 : 1
27.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Галифакс
4 : 1
10.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 12 тур
Гейтсхед
1 : 2
03.10.2026
Уэртинг
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