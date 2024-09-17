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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Фулхэм
Престон - Фулхэм: обзор матча 17 сентября 2024
Престон
17.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 16 : 15
Завершен
Фулхэм
35'
Р. Ледсон
61'
Р. Нелсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Престон - Фулхэм
ГОЛ!
Р. Ледсон
16:15
Пенальти не реализован!
Т. Кастань
ГОЛ!
М. Осмайич
15:15
ГОЛ!
Р. Сессеньон
14:15
ГОЛ!
А. Маккэнн
14:14
ГОЛ!
А. Ивоби
13:14
ГОЛ!
J. Okkels
13:13
ГОЛ!
С. Берге
12:13
ГОЛ!
С. Гринвуд
12:12
ГОЛ!
С. Лукич
11:12
ГОЛ!
Б. Уайтмэн
11:11
ГОЛ!
Р. Хименес
10:11
ГОЛ!
Ф. Вудман
10:10
ГОЛ!
С. Бенда
9:10
ГОЛ!
Э. Хьюз
9:9
ГОЛ!
М. Годо
8:9
Пенальти не реализован!
К. Кесслер-Хейден
Пенальти не реализован!
Х. Куэнка
ГОЛ!
Д. Стори
8:8
ГОЛ!
И. Диоп
7:8
ГОЛ!
Л. Линдсэй
7:7
ГОЛ!
Э. Смит-Роу
6:7
ГОЛ!
Р. Ледсон
6:6
ГОЛ!
Т. Кастань
5:6
ГОЛ!
М. Осмайич
5:5
ГОЛ!
Р. Сессеньон
4:5
ГОЛ!
А. Маккэнн
4:4
ГОЛ!
А. Ивоби
3:4
ГОЛ!
J. Okkels
3:3
ГОЛ!
С. Берге
2:3
ГОЛ!
С. Гринвуд
2:2
ГОЛ!
С. Лукич
1:2
ГОЛ!
Б. Уайтмэн
1:1
ГОЛ!
Р. Хименес
0:1
90'
+5
Замена
С. Лукич
️️️️
Р. Муньис
85'
Замена
М. Годо
️️️️
Т. Кэрни
85'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Нелсон
Замена
J. Okkels
️️️️
Д. Боулер
83'
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Д. Холмс
82'
77'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Х. Уилсон
77'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Х. Рид
Замена
А. Маккэнн
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
68'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
68'
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Нелсон
Пас отдал
Р. Сессеньон
Замена
Э. Хьюз
️️️️
П. Бауэр
61'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ледсон
35'
17'
Желтая карточка
И. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
4
Райан Ледсон
(К)
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Милутин Осмайич
АП
11
Джош Боулер
ПВ
Главный тренер
Райан Лоу
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
19
J. Okkels
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
24
Джошуа Кинг
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-3-3
28
Вудман
14
Стори
5
Бауэр
6
Линдсэй
20
Кесслер-Хейден
4
Ледсон
23
Тордарсон
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Осмайич
11
Боулер
4-1-2-2-1
13
Бенда
21
Кастань
4
Куэнка
6
Диоп
30
Сессеньон
16
Берге
10
Кэрни
6
Рид
10
Уилсон
17
Нелсон
9
Муньис
5
Бауэр
16
Хьюз
16
Хьюз
5
Бауэр
23
Тордарсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
23
Тордарсон
14
Холмс
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
20
Гринвуд
20
Гринвуд
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Боулер
19
19
11
Боулер
9
Муньис
23
Лукич
23
Лукич
9
Муньис
6
Рид
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
6
Рид
10
Кэрни
20
Годо
20
Годо
10
Кэрни
10
Уилсон
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Уилсон
17
Нелсон
9
Хименес
9
Хименес
17
Нелсон
Остались в запасе
Престон
Фулхэм
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Престон - Фулхэм
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
7
Офсайды
3
0
Количество передач
261
653
Сейвы
5
3
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бернли
- : -
06.12.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Robert Madley, England
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