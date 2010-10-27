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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фрозиноне - Реджо-ди-Калабрия
Фрозиноне - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 27 октября 2010
Фрозиноне
27.10.2010, среда, 17:00
Италия. Кубок, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фрозиноне - Реджо-ди-Калабрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Стадион:
Оресте Гранилло
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