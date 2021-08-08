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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вюрцбургер Кикерс - Фрайбург
Вюрцбургер Кикерс - Фрайбург: обзор матча 08 августа 2021
Вюрцбургер Кикерс
08.08.2021, воскресенье, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Фрайбург
45'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вюрцбургер Кикерс - Фрайбург
90'
+2
Замена
Я. Хаберер
️️️️
У. Ен Чон
90'
+2
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Я. Кайтель
82'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Замена
D. Meisel
️️️️
М. Бройниг
80'
Желтая карточка
N. Hoffmann
76'
74'
Замена
Р. Салаи
️️️️
В. Грифо
74'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Л. Хелер
Замена
D. Waidner
️️️️
A. Lungwitz
72'
50'
Желтая карточка
Л. Хелер
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шмид
Пас отдал
Л. Хелер
Замена
S. Sané
️️️️
M. Pourié
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вюрцбургер Кикерс
39
Хендрик Бонманн
ВР
23
Leon Schneider
ЦЗ
2
Lars Dietz
ЦЗ
17
F. Perdedaj
ЦП
6
Niklas Hoffmann
ЦП
26
Alexander Lungwitz
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
0
Marvin Pourié
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Шиле
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вюрцбургер Кикерс
24
Marc Richter
ВР
33
Maximilian Perez Hintermeier
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
16
Louis Breunig
ЦЗ
21
Moritz Heinrich
ЦП
11
Ryan-Segon Adigo
ЦП
9
Saliou Sané
ЦФ
25
Dominik Meisel
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
7
Кевин Шаде
ЦФ
2-3-4
39
Бонманн
23
2
17
6
26
14
Бройниг
0
29
33
3-3-1-2-1
1
Флеккен
3
Линхарт
5
Гульде
4
Шлоттербек
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
14
Кайтель
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
26
8
8
26
21
21
0
9
9
0
14
Бройниг
25
25
14
Бройниг
14
Кайтель
7
Сантамария
7
Сантамария
14
Кайтель
11
Чон
19
Хаберер
19
Хаберер
11
Чон
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
9
Демирович
9
Демирович
9
Хелер
Остались в запасе
Вюрцбургер Кикерс
Фрайбург
24
Marc Richter
ВР
33
Maximilian Perez Hintermeier
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
16
Louis Breunig
ЦЗ
11
Ryan-Segon Adigo
ЦП
Главный тренер
Михаэль Шиле
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
7
Кевин Шаде
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
24
Marc Richter
ВР
33
Maximilian Perez Hintermeier
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
16
Louis Breunig
ЦЗ
11
Ryan-Segon Adigo
ЦП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
7
Кевин Шаде
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Шиле
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вюрцбургер Кикерс - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вюрцбургер Кикерс
0 : 1
08.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
1 : 2
31.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 11 тур
Меппен
4 : 0
24.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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