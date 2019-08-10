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Расписание матчей
Германия. Кубок
Магдебург - Фрайбург
Магдебург - Фрайбург: обзор матча 10 августа 2019
Магдебург
10.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Магдебург - Фрайбург
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Магдебург
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- : -
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Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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