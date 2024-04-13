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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Форест Грин
Рексхэм - Форест Грин: обзор матча 13 апреля 2024
Рексхэм
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
6 : 0
Завершен
Форест Грин
17'
E. Lee
23'
П. Маллин
33'
Р. Иннис (АГ)
44'
П. Маллин
63'
R. Barnett
84'
Д. Мэрриот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Форест Грин
ГОЛ! 6:0!
Д. Мэрриот
Пас отдал
Д. МакКлин
84'
83'
Замена
H. Bunker
️️️️
К. Джонс
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
R. Barnett
82'
Замена
L. Bolton
️️️️
П. Маллин
82'
80'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
J. Robson
80'
Замена
J. Maddox
️️️️
E. Osadebe
80'
Замена
K. McAllister
️️️️
Д. Гэррик
80'
Замена
D. Bernard
️️️️
Ф. Дабо
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
72'
Замена
J. Davies
️️️️
Э. Кэннон
72'
ГОЛ! 5:0!
R. Barnett
Пас отдал
Д. МакКлин
63'
62'
Желтая карточка
Ч. МакКэн
ГОЛ! 4:0!
П. Маллин
Пас отдал
E. O'Connell
44'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. Иннис
33'
27'
Желтая карточка
E. Osadebe
ГОЛ! 2:0!
П. Маллин
Пас отдал
Д. МакКлин
23'
ГОЛ! 1:0!
E. Lee
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
28
Каллум Джонс
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3-4-3
13
Оконкво
19
4
6
6
7
Кэннон
12
Эванс
16
МакКлин
10
Маллин
28
18
3-1-2-1-3
21
25
Дабо
36
Кио
5
Иннис
8
МакКэн
28
Джонс
6
22
Гэррик
15
3
27
Доидж
10
Маллин
8
8
10
Маллин
7
Кэннон
15
15
7
Кэннон
19
7
Мэрриот
7
Мэрриот
19
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
3
2
Томпсон
2
Томпсон
3
25
Дабо
3
3
25
Дабо
28
Джонс
16
16
28
Джонс
6
18
18
6
22
Гэррик
7
7
22
Гэррик
Остались в запасе
Рексхэм
Форест Грин
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
20
Jamie Searle
ВР
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
4
Ben Tozer
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Рексхэм - Форест Грин
2
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
495
419
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
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