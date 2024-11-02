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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стокпорт Каунти - Форест Грин
Стокпорт Каунти - Форест Грин: обзор матча 02 ноября 2024
Стокпорт Каунти
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Форест Грин
64'
F. Horsfall
97'
К. Вуттон
82'
К. Доидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Форест Грин
120'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
K. McAllister
119'
Замена
М. Лавиньер
️️️️
Т. Ноулз
116'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
S. Long
ГОЛ! 2:1!
К. Вуттон
Пас отдал
I. Olaofe
97'
90'
+2
Желтая карточка
K. McAllister
Желтая карточка
И. Турай
87'
82'
ГОЛ! 1:1!
К. Доидж
81'
Замена
К. Доидж
️️️️
J. Quigley
Замена
И. Турай
️️️️
J. Diamond
76'
Замена
К. Вуттон
️️️️
Т. Оньянго
76'
70'
Замена
H. Cardwell
️️️️
B. Tozer
Замена
R. Rydel
️️️️
Т. Адарамола
67'
Замена
М. Саутэм-Хейлз
️️️️
О. Норвуд
67'
ГОЛ! 1:0!
F. Horsfall
Пас отдал
Л. Бейт
64'
Замена
Л. Бейт
️️️️
M. Mellon
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Sam Hughes
ЦЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
27
Один Бэйли
АП
11
Джейден Феврье
ПВ
7
Jack Diamond
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
19
Адам Мэй
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
9
Joe Quigley
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Стокпорт Каунти
34
Corey Addai
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ПЗ
18
Льюис Фьорини
ЦП
14
Will Collar
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
17
Ryan Rydel
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Форест Грин
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
23
Harry Cardwell
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
2-3-2-4
45
Адарамола
5
21
Оньянго
28
10
Норвуд
27
Бэйли
11
Феврье
7
1
19
5
1-2-1-5
20
8
МакКэн
16
19
Мэй
7
Ноулз
15
9
7
3
4
7
3
Турай
3
Турай
7
10
Норвуд
23
Саутэм-Хейлз
23
Саутэм-Хейлз
10
Норвуд
28
4
Бейт
4
Бейт
28
45
Адарамола
17
17
45
Адарамола
21
Оньянго
19
Вуттон
19
Вуттон
21
Оньянго
7
Ноулз
2
Лавиньер
2
Лавиньер
7
Ноулз
3
21
Йенкс
21
Йенкс
3
4
23
23
4
9
27
Доидж
27
Доидж
9
7
14
Омотойе
14
Омотойе
7
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Форест Грин
34
Corey Addai
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
18
Льюис Фьорини
ЦП
14
Will Collar
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
34
Corey Addai
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
18
Льюис Фьорини
ЦП
14
Will Collar
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Стокпорт Каунти - Форест Грин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 21 тур
Олдершот
- : -
05.12.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
3 : 1
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
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