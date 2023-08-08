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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Форест Грин - Портсмут
Форест Грин - Портсмут: обзор матча 08 августа 2023
Форест Грин
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 3
Завершен
Портсмут
24'
Т. Омотойе
30'
К. Йенги
52'
З. Суонсон
75'
К. Йенги (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Портсмут
86'
Замена
Д. Моррел
️️️️
Т. Девлин
Замена
J. Carter
️️️️
J. Moore-Taylor
86'
76'
Замена
C. Bishop
️️️️
К. Йенги
Замена
К. Джонс
️️️️
Ч. МакКэн
76'
Замена
J. Maddox
️️️️
M. Stevens
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Йенги
Желтая карточка
J. Robson
74'
Замена
K. McAllister
️️️️
Д. Каджи
62'
Замена
J. Robson
️️️️
S. Robertson
62'
62'
Замена
А. Робертсон
️️️️
C. Saydee
61'
Замена
C. Ogilvie
️️️️
Э. Скалли
58'
Желтая карточка
Т. Девлин
52'
ГОЛ! 1:2!
З. Суонсон
32'
Желтая карточка
Э. Скалли
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Йенги
Пас отдал
Э. Скалли
ГОЛ! 1:0!
Т. Омотойе
Пас отдал
Т. Йенкс
24'
Желтая карточка
H. Bunker
23'
Желтая карточка
S. Robertson
17'
12'
Желтая карточка
К. Йенги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
4
Дилан Каджи
ОП
8
Чарли МакКэн
ОП
19
Sean Robertson
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Форест Грин
41
Fiachra Pagel
ВР
44
Murphy Bennett
ЦЗ
32
Jack Carter
ЦЗ
34
Zachariah McKenzie
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
9
Colby Bishop
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
77
Koby Mottoh
ЦФ
2-2-3-3
20
3
4
Джонсон
4
Каджи
8
МакКэн
19
16
21
Йенкс
14
15
14
Омотойе
2-3-1-4
1
Шофилд
22
Суонсон
20
Раггет
6
7
Стивенсон
24
Девлин
25
Скалли
9
Йенги
38
3
11
Камара
15
32
32
15
8
МакКэн
28
Джонс
28
Джонс
8
МакКэн
19
3
3
19
14
18
18
14
4
Каджи
7
7
4
Каджи
24
Девлин
16
Моррел
16
Моррел
24
Девлин
25
Скалли
3
3
25
Скалли
38
18
Робертсон
18
Робертсон
38
9
Йенги
9
9
9
Йенги
Остались в запасе
Форест Грин
Портсмут
41
Fiachra Pagel
ВР
44
Murphy Bennett
ЦЗ
34
Zachariah McKenzie
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Ryley Towler
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
77
Koby Mottoh
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
41
Fiachra Pagel
ВР
44
Murphy Bennett
ЦЗ
34
Zachariah McKenzie
ЦП
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Ryley Towler
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
77
Koby Mottoh
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Форест Грин - Портсмут
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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