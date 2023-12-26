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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Форест Грин
Ньюпорт Каунти - Форест Грин: обзор матча 26 декабря 2023
Ньюпорт Каунти
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Форест Грин
60'
У. Эванс
63'
У. Эванс
69'
Л. Пэйн
84'
R. Delaney
2'
R. Delaney (АГ)
33'
M. Stevens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Форест Грин
Замена
A. Lewis
️️️️
Л. Пэйн
90'
86'
Замена
М. Лавиньер
️️️️
Ф. Дабо
86'
Замена
Р. Уэлч
️️️️
Р. Иннис
ГОЛ! 4:2!
R. Delaney
Пас отдал
Д. Кларк
84'
Замена
M. Bondswell
️️️️
Г. Чарсли
77'
75'
Желтая карточка
J. Moore-Taylor
ГОЛ! 3:2!
Л. Пэйн
Пас отдал
Б. Моррис
69'
68'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
К. Мортон
68'
Замена
D. Bernard
️️️️
Ч. МакКэн
ГОЛ! 2:2!
У. Эванс
Пас отдал
Л. Пэйн
63'
ГОЛ! 1:2!
У. Эванс
Пас отдал
Д. Кларк
60'
55'
Замена
Р. Браун
️️️️
M. Stevens
51'
Вторая желтая
К. Джонс
Желтая карточка
Л. Пэйн
50'
45'
Желтая карточка
Ч. МакКэн
41'
Желтая карточка
К. Джонс
38'
Желтая карточка
К. Мортон
33'
ГОЛ! 0:2!
M. Stevens
Пас отдал
K. McAllister
Желтая карточка
У. Эванс
18'
Желтая карточка
О. Богль
18'
16'
Желтая карточка
K. McAllister
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
R. Delaney
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
28
Каллум Джонс
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
2-1-3-1-4
5
Кларк
44
8
Моррис
27
Пэйн
7
Чарсли
21
МакЛафлин
9
Эванс
1
17
23
9
Богль
2-1-2-5
12
Дэниэльс
25
Дабо
5
Иннис
8
МакКэн
28
Джонс
16
14
15
3
7
39
Мортон
7
Чарсли
33
33
7
Чарсли
27
Пэйн
3
3
27
Пэйн
25
Дабо
2
Лавиньер
2
Лавиньер
25
Дабо
5
Иннис
2
Уэлч
2
Уэлч
5
Иннис
8
МакКэн
3
3
8
МакКэн
14
10
Браун
10
Браун
14
39
Мортон
14
Омотойе
14
Омотойе
39
Мортон
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Форест Грин
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
20
Jamie Searle
ВР
21
Тедди Йенкс
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
21
Тедди Йенкс
ЦП
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Форест Грин
3
1
5
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
22
Офсайды
2
3
Количество передач
461
257
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
52
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
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