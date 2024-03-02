Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Форест Грин
Гримсби Таун - Форест Грин: обзор матча 02 марта 2024
Гримсби Таун
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Форест Грин
8'
H. Rodgers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Форест Грин
90'
+5
Желтая карточка
Р. Кио
Желтая карточка
K. Green
90'
+5
86'
Замена
М. Лавиньер
️️️️
D. Bernard
Замена
Р. Пайк
️️️️
D. Wilson
85'
81'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
H. Bunker
Замена
K. Green
️️️️
К. Томпсон
76'
ГОЛ! 1:0!
H. Rodgers
Пас отдал
G. Holohan
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
14
Артюр Гауа
ЛВ
4
Kieran Green
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
35
William Merrett
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
50
Isaac Hughes
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
4-4-3
33
Хам
24
5
44
8
15
6
Эндрюс
6
Томпсон
25
32
Роуз
1
3-1-2-4
21
36
Кио
3
2
Томпсон
8
МакКэн
16
6
3
7
15
27
Доидж
6
Томпсон
4
4
6
Томпсон
25
15
Пайк
15
Пайк
25
3
2
Лавиньер
2
Лавиньер
3
16
14
Омотойе
14
Омотойе
16
Остались в запасе
Гримсби Таун
Форест Грин
1
Джейк Иствуд
ВР
16
Harry Wood
ЦП
14
Артюр Гауа
ЛВ
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
35
William Merrett
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
50
Isaac Hughes
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
16
Harry Wood
ЦП
14
Артюр Гауа
ЛВ
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
35
William Merrett
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
50
Isaac Hughes
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Гримсби Таун - Форест Грин
1
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
11
Количество передач
232
429
Точность передач %
51
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Новости команд
Все
Гримсби Таун
Форест Грин
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+