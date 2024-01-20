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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Форест Грин
Гиллинхэм - Форест Грин: обзор матча 20 января 2024
Гиллинхэм
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Форест Грин
67'
O. Hawkins
75'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Форест Грин
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Дабо
90'
+2
Замена
H. Bunker
️️️️
E. Osadebe
Желтая карточка
М. Эмер
86'
84'
Замена
М. Ойеделе
️️️️
К. Джонс
80'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Д. Томпсон
Замена
Э. Надесан
️️️️
М. Бонн
78'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
G. Lapslie
78'
75'
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Пас отдал
K. McAllister
ГОЛ! 1:0!
O. Hawkins
Пас отдал
C. Mahoney
67'
Желтая карточка
E. Coleman
61'
55'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Желтая карточка
Р. Хаттон
55'
Желтая карточка
S. Ogie
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
28
Каллум Джонс
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
3
Jamie Robson
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
5
Timothee Dieng
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Форест Грин
1
Tommy Simkin
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
8
Макси Ойеделе
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
3-3-1-3
25
Тернер
5
Эмер
2
Мэлони
23
6
32
23
33
Хаттон
12
9
Бонн
22
3-1-2-4
12
Дэниэльс
3
5
Иннис
2
Томпсон
8
МакКэн
28
Джонс
6
15
14
7
3
32
10
Уильямс
10
Уильямс
32
9
Бонн
24
Надесан
24
Надесан
9
Бонн
2
Томпсон
25
Дабо
25
Дабо
2
Томпсон
6
16
16
6
28
Джонс
8
Ойеделе
8
Ойеделе
28
Джонс
Остались в запасе
Гиллинхэм
Форест Грин
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
5
Timothee Dieng
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
1
Tommy Simkin
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
5
Timothee Dieng
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Гиллинхэм - Форест Грин
4
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
6
11
Офсайды
3
0
Количество передач
481
389
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
64
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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