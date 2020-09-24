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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Флориана - Флора
Флориана - Флора: обзор матча 24 сентября 2020
Флориана
24.09.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Флора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флориана - Флора
ГОЛ!
Ф. Ливак
2:4
ГОЛ!
Ж. Бусуттиль
2:3
ГОЛ!
М. Кууск
1:3
ГОЛ!
T. Adan
1:2
Пенальти не реализован!
М. Поом
ГОЛ!
В. Крейда
0:2
Пенальти не реализован!
K. Keqi
ГОЛ!
М. Лиландер
0:1
Замена
Ж. Бусуттиль
️️️️
N. Leone
119'
106'
Желтая карточка
М. Кууск
106'
Замена
Ф. Ливак
️️️️
В. Синявский
99'
Замена
М. Поом
️️️️
К. Васильев
82'
Замена
М. Лепик
️️️️
Р. Саппинен
69'
Замена
М. Миллер
️️️️
Р. Аллику
60'
Желтая карточка
Р. Саппинен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флориана
3
Райан Камензули
ЛЗ
9
Марсело Диас
ЦЗ
8
Матиас Гарсия
ОП
6
Брэндон Пайбер
ЦП
7
Diego
ЦФ
12
Ini Etim Akpan
ЦФ
17
Jurgen Pisani
ЦФ
6
Enzo Ruiz
ЦФ
9
Kristian Keqi
ЦФ
8
Nicola Leone
ЦФ
99
Tiago Adan
ЦФ
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
32
Владислав Крейда
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
9
Рауно Аллику
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Флориана
22
Жан Бусуттиль
ЦП
22
Alexander Cini
ЦФ
1
Andrea Cassar
ЦФ
5
Moustapha Beye
ЦФ
77
Alejandro Garzia
ЦФ
27
Flávio Cheveresan
ЦФ
96
Daniel Agius
ЦФ
Флора
26
Кристо Хуссар
ПЗ
10
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
23
Хенри Валья
АП
77
Kristen Lapa
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
2-1-1-5
3
Камензули
9
Диас
8
Гарсия
6
Пайбер
6
99
8
9
17
4-5-1
38
Игонен
24
Пюрг
2
Кууск
4
Лукка
2
Лиландер
32
Крейда
14
Васильев
99
Синявский
15
Саппинен
8
Соометс
9
Аллику
8
22
Бусуттиль
22
Бусуттиль
8
9
Аллику
10
Миллер
10
Миллер
9
Аллику
14
Васильев
20
Поом
20
Поом
14
Васильев
99
Синявский
23
Ливак
23
Ливак
99
Синявский
15
Саппинен
22
Лепик
22
Лепик
15
Саппинен
Остались в запасе
Флориана
Флора
22
Alexander Cini
ЦФ
1
Andrea Cassar
ЦФ
5
Moustapha Beye
ЦФ
77
Alejandro Garzia
ЦФ
27
Flávio Cheveresan
ЦФ
96
Daniel Agius
ЦФ
23
Хенри Валья
АП
77
Kristen Lapa
ЦФ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
22
Alexander Cini
ЦФ
1
Andrea Cassar
ЦФ
5
Moustapha Beye
ЦФ
77
Alejandro Garzia
ЦФ
27
Flávio Cheveresan
ЦФ
96
Daniel Agius
ЦФ
Остались в запасе
23
Хенри Валья
АП
77
Kristen Lapa
ЦФ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Флориана - Флора
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
21.07.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Шэмрок Роверс
5 : 1
14.07.2026
Флориана
Лига чемпионов, 1 раунд
Флориана
2 : 0
07.07.2026
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
31.07.2025
Балкани
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
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