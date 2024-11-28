Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Пафос
Фиорентина - Пафос: обзор матча 28 ноября 2024
Фиорентина
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
3 : 2
Завершен
Пафос
38'
К. Куаме
53'
Д. Гольдар (АГ)
73'
Л. Мартинес
68'
Ж. Маседа
87'
Жажа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Пафос
Желтая карточка
Т. Рубино
90'
+5
88'
Замена
М. Илия
️️️️
М. Танкович
88'
Замена
М. Наме
️️️️
Пепе
87'
ГОЛ! 3:2!
Жажа
83'
Желтая карточка
Бруно
Замена
Т. Рубино
️️️️
Л. Мартинес
75'
Желтая карточка
М. Понграчич
74'
74'
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Маседа
74'
Замена
Жажа
️️️️
Ж. Коррейя
73'
Желтая карточка
Ж. Коррейя
ГОЛ! 3:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Кайоде
73'
73'
Замена
Д. Кина
️️️️
К. Пилеас
Замена
К. Бираги
️️️️
Р. Соттиль
69'
68'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Маседа
Пас отдал
Бруно
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Белтран
62'
Замена
М. Кайоде
️️️️
Додо
62'
60'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Ф. Паризи
60'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Гольдар
Пас отдал
Р. Соттиль
53'
43'
Желтая карточка
И. Суньич
ГОЛ! 1:0!
К. Куаме
Пас отдал
Додо
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
(К)
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Томмазо Рубино
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
11
Жажа
ПВ
19
Лео Натель
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
3-3-2-2
1
Террачиано
15
Комуццо
5
Понграчич
28
Мартинес
65
Паризи
8
Мандрагора
2
Додо
23
Соттиль
93
Иконе
18
Белтран
8
Куаме
3-1-1-5
1
Ивушич
77
Коррейя
32
Люккассен
17
Пилеас
26
Суньич
88
Пепе
22
Танкович
7
Бруно
5
Гольдар
30
Драгомир
11
Маседа
23
Соттиль
3
Бираги
3
Бираги
23
Соттиль
2
Додо
33
Кайоде
33
Кайоде
2
Додо
18
Белтран
8
Бове
8
Бове
18
Белтран
28
Мартинес
10
Рубино
10
Рубино
28
Мартинес
17
Пилеас
8
Кина
8
Кина
17
Пилеас
88
Пепе
25
Наме
25
Наме
88
Пепе
77
Коррейя
11
Жажа
11
Жажа
77
Коррейя
22
Танкович
70
Илия
70
Илия
22
Танкович
11
Маседа
33
Силва
33
Силва
11
Маседа
Остались в запасе
Фиорентина
Пафос
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Фиорентина - Пафос
3
4
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
18
Количество передач
420
428
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.64
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
0 : 1
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
0 : 1
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Пафос
«Удинезе» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
13:20
Серия А: шансы «Удинезе» и «Фиорентины» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Удинезе» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
13:20
Серия А: шансы «Удинезе» и «Фиорентины» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Аталанта» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+