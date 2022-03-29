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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия - Словакия
Финляндия - Словакия: обзор матча 29 марта 2022
Финляндия
29.03.2022, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Словакия
38'
О. Дуда
72'
Э. Йирка
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Финляндия - Словакия
85'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
О. Дуда
Замена
Б. Каллман
️️️️
М. Форсс
85'
74'
Желтая карточка
К. Херц
72'
ГОЛ! 0:2!
Э. Йирка
67'
Замена
В. Де Марко
️️️️
Я. Голубек
67'
Замена
К. Херц
️️️️
М. Беро
Замена
Т. Пукки
️️️️
Й. Похьянпало
67'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Л. Лингман
67'
57'
Желтая карточка
М. Беро
46'
Замена
Л. Шатка
️️️️
Д. Ганцко
Замена
У. Ниссила
️️️️
Р. Лод
46'
46'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Л. Алмаши
46'
Замена
Ф. Плах
️️️️
Д. Холек
38'
ГОЛ! 0:1!
О. Дуда
Пас отдал
М. Беро
29'
Желтая карточка
Я. Голубек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Словакия
23
Доминик Холек
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Якуб Голубек
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
0
Эрик Йирка
ПВ
0
Борис Секулич
ЦФ
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
22
Миска Илитолва
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Словакия
23
Франтишек Плах
ВР
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Херц
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
4-3-3
1
Градецки
17
Алхо
21
Вяйсянен
18
Уронен
4
Иванов
8
Лод
0
Лингман
6
Камара
26
Форсс
20
Похьянпало
7
Хостикка
2-3-3-2
23
Холек
14
Шкриньяр
16
Ганцко
22
Голубек
22
Лоботка
21
Беро
0
Йирка
8
Дуда
17
Гараслин
0
Алмаши
0
Секулич
0
Лингман
11
Шуллер
11
Шуллер
0
Лингман
8
Лод
16
Ниссила
16
Ниссила
8
Лод
26
Форсс
19
Каллман
19
Каллман
26
Форсс
20
Похьянпало
10
Пукки
10
Пукки
20
Похьянпало
23
Холек
23
Плах
23
Плах
23
Холек
16
Ганцко
5
Шатка
5
Шатка
16
Ганцко
22
Голубек
15
Де Марко
15
Де Марко
22
Голубек
21
Беро
8
Херц
8
Херц
21
Беро
0
Алмаши
9
Боженик
9
Боженик
0
Алмаши
8
Дуда
15
Стрелец
15
Стрелец
8
Дуда
Остались в запасе
Финляндия
Словакия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
22
Миска Илитолва
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
12
Марек Родак
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Мартин Косцельник
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
22
Миска Илитолва
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Мартин Косцельник
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Финляндия - Словакия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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