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Расписание матчей
Лига наций
Финляндия - Румыния
Финляндия - Румыния: обзор матча 23 сентября 2022
Финляндия
23.09.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа B3, 5 тур
1 : 1
Завершен
Румыния
12'
Т. Пукки
52'
Ф. Тэнасе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Финляндия - Румыния
Желтая карточка
Б. Каллман
90'
+2
90'
+2
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Р. Марин
Замена
И. Нисканен
️️️️
Й. Уронен
88'
Замена
К. Кайринен
️️️️
Р. Шуллер
88'
79'
Замена
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Т. Пукки
75'
Желтая карточка
Р. Шуллер
71'
66'
Замена
А. Кордя
️️️️
Д. Ман
66'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Алибек
66'
Замена
Н. Станчу
️️️️
Ф. Тэнасе
65'
Желтая карточка
Р. Марин
Желтая карточка
Г. Камара
61'
Замена
Б. Каллман
️️️️
Ф. Йенсен
57'
Замена
Л. Лингман
️️️️
О. Валакари
57'
52'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тэнасе
Пас отдал
Н. Банку
41'
Желтая карточка
А. Рус
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
Пас отдал
О. Валакари
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Румыния
1
Ионуц Раду
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
23
Деян Сореску
ПВ
20
Деннис Ман
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Финляндия
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
0
Лукас Лингман
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
14
Каан Кайринен
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
0
Богдан Митря
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
7
Андрей Кордя
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
4-4-1-1
1
Градецки
17
Алхо
4
Иванов
18
Уронен
21
Вяйсянен
3
Йенсен
11
Шуллер
6
Камара
15
Валакари
9
Йенсен
10
Пукки
4-2-3-1
1
Раду
2
Рацу
4
Рус
5
Неделчару
11
Банку
6
Марин
18
Марин
20
Ман
9
Тэнасе
23
Сореску
7
Алибек
15
Валакари
0
Лингман
0
Лингман
15
Валакари
18
Уронен
22
Нисканен
22
Нисканен
18
Уронен
11
Шуллер
14
Кайринен
14
Кайринен
11
Шуллер
9
Йенсен
19
Каллман
19
Каллман
9
Йенсен
10
Пукки
20
Похьянпало
20
Похьянпало
10
Пукки
9
Тэнасе
10
Станчу
10
Станчу
9
Тэнасе
18
Марин
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
18
Марин
20
Ман
7
Кордя
7
Кордя
20
Ман
7
Алибек
17
Пушкаш
17
Пушкаш
7
Алибек
9
Дрэгуш
9
Дрэгуш
Остались в запасе
Финляндия
Румыния
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
0
Богдан Митря
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
7
Дариус Олару
ЦП
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
0
Богдан Митря
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
7
Дариус Олару
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Финляндия - Румыния
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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