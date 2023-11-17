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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Финляндия - Северная Ирландия
Финляндия - Северная Ирландия: обзор матча 17 ноября 2023
Финляндия
17.11.2023, пятница, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 9 тур
4 : 0
Завершен
Северная Ирландия
42'
Й. Похьянпало (П)
48'
Д. Хаканс
74'
Т. Пукки
88'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Финляндия - Северная Ирландия
ГОЛ! 4:0!
Р. Лод
Пас отдал
Т. Пукки
88'
85'
Замена
M. Forbes
️️️️
Т. Хьюм
Замена
Л. Лингман
️️️️
Й. Похьянпало
83'
77'
Замена
Б. Спенсер
️️️️
Д. Томпсон
ГОЛ! 3:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Р. Тэйлор
74'
Замена
Р. Лод
️️️️
Р. Шуллер
72'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Д. Хаканс
72'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ф. Йенсен
60'
59'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Д. Чарльз
ГОЛ! 2:0!
Д. Хаканс
Пас отдал
Г. Камара
48'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Похьянпало
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
6
Глен Камара
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
(К)
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
18
Росс Маккосленд
ПВ
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Финляндия
0
Хуго Кето
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Северная Ирландия
12
Люк Саутвуд
ВР
23
Stephen McMullan
ВР
18
Michael Forbes
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
7
Конор МакМенамин
ЛВ
20
Броди Спенсер
ЦП
2
Терри Девлин
ЦП
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Градецки
17
Алхо
4
Иванов
5
Тенхо
2
Пелтола
6
Камара
11
Шуллер
14
Кайринен
22
Хаканс
9
Йенсен
20
Похьянпало
3-2-3-1-1
12
Азар
17
МакНэйр
4
Баллард
18
Тоал
5
Хьюм
3
Льюис
6
Сэйвилл
6
Томпсон
14
Прайс
18
Маккосленд
9
Чарльз
11
Шуллер
8
Лод
8
Лод
11
Шуллер
20
Похьянпало
0
Лингман
0
Лингман
20
Похьянпало
22
Хаканс
7
Тэйлор
7
Тэйлор
22
Хаканс
9
Йенсен
10
Пукки
10
Пукки
9
Йенсен
5
Хьюм
18
18
5
Хьюм
6
Томпсон
20
Спенсер
20
Спенсер
6
Томпсон
9
Чарльз
21
Магеннис
21
Магеннис
9
Чарльз
Остались в запасе
Финляндия
Северная Ирландия
0
Хуго Кето
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
12
Люк Саутвуд
ВР
23
Stephen McMullan
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
2
Терри Девлин
ЦП
7
Конор МакМенамин
ЛВ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
0
Хуго Кето
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Саутвуд
ВР
23
Stephen McMullan
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
2
Терри Девлин
ЦП
7
Конор МакМенамин
ЛВ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Финляндия - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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