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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Израиль - Финляндия
Израиль - Финляндия: обзор матча 06 февраля 2013
Израиль
06.02.2013, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Финляндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Израиль - Финляндия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 1
03.06.2026
Израиль
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
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