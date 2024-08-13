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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Твенте - Зальцбург
Твенте - Зальцбург: обзор матча 13 августа 2024
Твенте
13.08.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Зальцбург
43'
М. Хилгерс
64'
А. Ван Хоренбек
87'
С. Стейн
17'
М. Кьергор
25'
Д. Нене
46'
М. Йео
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Зальцбург
ГОЛ! 3:3!
С. Стейн
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
87'
Желтая карточка
С. Стейн
82'
81'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
О. Глух
81'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
М. Бидструп
79'
Желтая карточка
Я. Бласвих
Замена
Y. Taha
️️️️
А. Ван Хоренбек
76'
73'
Пенальти не реализован!
М. Кьергор
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Д. Ротс
68'
67'
Замена
П. Ратков
️️️️
Д. Нене
67'
Замена
А. Дагхим
️️️️
М. Йео
ГОЛ! 2:3!
А. Ван Хоренбек
Пас отдал
Д. Ротс
64'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Киоло
61'
Замена
M. Rots
️️️️
Б. Куйперс
61'
54'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Л. Гурна
Желтая карточка
М. Хилгерс
51'
46'
ГОЛ! 1:3!
М. Йео
Пас отдал
М. Бидструп
Замена
М. ван Берген
️️️️
К. Эйтинг
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Хилгерс
Пас отдал
К. Эйтинг
43'
Желтая карточка
М. Влап
37'
25'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нене
Пас отдал
А. Дедич
Желтая карточка
Д. Ротс
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Кьергор
Пас отдал
О. Глух
9'
Желтая карточка
Л. Гурна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К)
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К)
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
10
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
14
Сем Стейн
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Зальцбург
32
Йонас Крамри
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
2
Хилгерс
5
Куйперс
6
Эйтинг
6
Киоло
14
Влап
11
Ротс
5
Ван Хоренбек
29
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
4-1-2-2-1
28
Бласвих
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
71
Терзич
29
Гурна
2
Бидструп
49
Йео
10
Глух
14
Кьергор
45
Нене
5
Куйперс
39
39
5
Куйперс
5
Ван Хоренбек
10
10
5
Ван Хоренбек
6
Киоло
14
Стейн
14
Стейн
6
Киоло
11
Ротс
47
Лтайеф
47
Лтайеф
11
Ротс
6
Эйтинг
7
ван Берген
7
ван Берген
6
Эйтинг
10
Глух
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
10
Глух
29
Гурна
6
Дьямбу
6
Дьямбу
29
Гурна
2
Бидструп
24
Капалдо
24
Капалдо
2
Бидструп
49
Йео
14
Дагхим
14
Дагхим
49
Йео
45
Нене
10
Ратков
10
Ратков
45
Нене
Остались в запасе
Твенте
Зальцбург
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
32
Йонас Крамри
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Твенте - Зальцбург
4
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
11
Офсайды
1
5
Количество передач
425
419
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Де Гролш Весте
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