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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Твенте
Зальцбург - Твенте: обзор матча 06 августа 2024
Зальцбург
06.08.2024, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Твенте
41'
М. Кьергор
85'
М. Кьергор
90+1'
М. Влап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Твенте
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Влап
ГОЛ! 2:0!
М. Кьергор
Пас отдал
Д. Нене
85'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
М. Бидструп
82'
Замена
М. Йео
️️️️
О. Глух
82'
80'
Замена
Y. Taha
️️️️
Д. Ротс
80'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
К. Эйтинг
Замена
А. Дагхим
️️️️
П. Ратков
68'
66'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
М. ван Берген
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Л. Гурна
59'
57'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
М. Киоло
57'
Замена
М. Влап
️️️️
С. Стейн
Замена
К. Пиатковски
️️️️
Х. Бланк
46'
Желтая карточка
Л. Гурна
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Кьергор
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К)
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Зальцбург
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
70
Дижон Камери
АП
17
Аманква Форсон
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
14
Мичел Влап
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
4-1-1-2-2
28
Бласвих
71
Терзич
6
Байду
34
Бланк
37
Дедич
29
Гурна
2
Бидструп
10
Глух
14
Кьергор
10
Ратков
45
Нене
2-1-2-2-3
1
Уннершталь
2
Хилгерс
5
Салах-Эддин
6
Эйтинг
6
Киоло
44
Регер
11
Ротс
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
7
ван Берген
5
Ван Хоренбек
34
Бланк
91
Пиатковски
91
Пиатковски
34
Бланк
29
Гурна
6
Дьямбу
6
Дьямбу
29
Гурна
2
Бидструп
24
Капалдо
24
Капалдо
2
Бидструп
10
Глух
49
Йео
49
Йео
10
Глух
10
Ратков
14
Дагхим
14
Дагхим
10
Ратков
6
Эйтинг
41
Бесселинк
41
Бесселинк
6
Эйтинг
11
Ротс
10
10
11
Ротс
14
Стейн
14
Влап
14
Влап
14
Стейн
7
ван Берген
47
Лтайеф
47
Лтайеф
7
ван Берген
6
Киоло
29
Ламмерс
29
Ламмерс
6
Киоло
Остались в запасе
Зальцбург
Твенте
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
70
Дижон Камери
АП
17
Аманква Форсон
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
70
Дижон Камери
АП
17
Аманква Форсон
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Зальцбург - Твенте
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
13
Офсайды
4
1
Количество передач
618
318
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
Стадион:
Ред Булл Арена
Посещаемость:
17381 из 31800 зрителей (54%)
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