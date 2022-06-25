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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Алания
Спартак - Алания: обзор матча 25 июня 2022
Спартак
25.06.2022, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Спартак - Алания
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0
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0
Матчи команд
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Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
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Динамо Мх
1 : 1
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Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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Лукойл Арена
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