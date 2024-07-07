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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Уфа
Спартак - Уфа: обзор матча 07 июля 2024
Спартак
07.07.2024, воскресенье, 18:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Уфа
15'
П. Мелешин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спартак - Уфа
Замена
М. Никифоров
️️️️
С. Бабич
36'
ГОЛ! 1:0!
П. Мелешин
15'
Начало матча
Статистика матча Спартак - Уфа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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