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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - СКА-Ростов
Кубань (ЛФЛ) - СКА-Ростов: обзор матча 12 августа 2008
Кубань (ЛФЛ)
12.08.2008, вторник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 25 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Ростов
Матч
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Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - СКА-Ростов
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0
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Информация о матче
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Кубань (ЛФЛ)
СКА-Ростов
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