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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рапид - Рубин
Рапид - Рубин: обзор матча 01 июля 2016
Рапид
01.07.2016, пятница, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рапид - Рубин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рапид
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- : -
21.11.2026
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06.11.2026
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Аустрия
0 : 2
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Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
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3 : 1
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Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
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Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
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4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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