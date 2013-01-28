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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Нефтчи
Ростов - Нефтчи: обзор матча 28 января 2013
Ростов
28.01.2013, понедельник, 14:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Нефтчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ростов - Нефтчи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Нефтчи
2 : 1
08.11.2026
ОКМК
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Трактор
2 : 2
02.11.2026
Нефтчи
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Пахтакор
1 : 3
23.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
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Нефтчи
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
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Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
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Вчера, 11:27
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Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
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10 ноября
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Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
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Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
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Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи Фергана» и «Аль-Иттихада» на победу в матче 3-го тура
25 октября
Новичок «Зенита» Аугусто высказался о матче со «Спартаком»
8 июля
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Семак оценил дебют Фелипе Аугусто за «Зенит»
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Фелипе Аугусто забил дебютный гол за «Зенит»
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