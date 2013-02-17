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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Левски
Ростов - Левски: обзор матча 17 февраля 2013
Ростов
17.02.2013, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Левски
22'
Ф. Синама-Понголь
62'
Ф. Синама-Понголь
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Левски
Замена
А. Кулишев
️️️️
Т. Калачев
76'
Замена
Д. Полоз
️️️️
В. Кисенков
76'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Я. Голенда
73'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Ф. Синама-Понголь
67'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Синама-Понголь
62'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
А. Шешуков
36'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Синама-Понголь
22'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ростов - Левски
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
Новости команд
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Ростов
Левски
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
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