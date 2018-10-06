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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Уфа-2
Нефтехимик - Уфа-2: обзор матча 06 октября 2018
Нефтехимик
06.10.2018, суббота, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
2 : 1
Завершен
Уфа-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нефтехимик - Уфа-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Носта
2 : 0
03.11.2019
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Уфа-2
1 : 2
26.10.2019
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Лада Д
2 : 2
20.10.2019
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Уфа-2
1 : 2
13.10.2019
Урал-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Акрон
3 : 1
06.10.2019
Уфа-2
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
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