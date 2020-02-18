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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волеренга - Локомотив
Волеренга - Локомотив: обзор матча 18 февраля 2020
Волеренга
18.02.2020, вторник, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Волеренга - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
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Волеренга
Локомотив
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
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2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
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2020.02.11 00:50
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Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
В «Локомотиве» назначили дедлайн по определению главного тренера
12:35
В «Локомотиве» определили число матчей для Овчинникова
11:44
2
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
«Можно хлопать»: Овчинников – после победы в дебютном матче во главе «Локомотива»
09:51
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