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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Люцерн
Локомотив - Люцерн: обзор матча 18 января 2018
Локомотив
18.01.2018, четверг, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Люцерн
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Статистика матча Локомотив - Люцерн
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Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
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0 : 4
01.11.2026
Спартак
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3 : 1
29.10.2026
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2 : 0
25.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
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3 : 3
17.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
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22.11.2026
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2 : 3
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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1 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
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0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
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