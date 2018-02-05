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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кальмар - Локомотив
Кальмар - Локомотив: обзор матча 05 февраля 2018
Кальмар
05.02.2018, понедельник, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Локомотив
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Статистика матча Кальмар - Локомотив
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Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
- : -
23.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
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1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Дегерфорс
1 : 2
19.10.2026
Кальмар
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Гульдфагельн Арена
Где смотреть матч:
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