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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Крылья Советов
СКА-Хабаровск - Крылья Советов: обзор матча 21 ноября 2020
СКА-Хабаровск
21.11.2020, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
13'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Крылья Советов
90'
+5
Замена
М. Карпов
️️️️
А. Зиньковский
90'
+3
Желтая карточка
Д. Смирнов
90'
+2
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Д. Комбаров
74'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Е. Голенков
25'
Замена
Б. Овсянников
️️️️
Е. Фролов
13'
ГОЛ! 0:1!
Е. Голенков
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча СКА-Хабаровск - Крылья Советов
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
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СКА-Хабаровск
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