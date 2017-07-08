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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Славия - Краснодар
Славия - Краснодар: обзор матча 08 июля 2017
Славия
08.07.2017, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Славия - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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08.11.2026
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1 : 2
04.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
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0 : 5
31.10.2026
Славия
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24.10.2026
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2 : 2
20.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
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07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
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Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
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