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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Стремсгодсет
Динамо - Стремсгодсет: обзор матча 21 февраля 2016
Динамо
21.02.2016, воскресенье, 18:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Стремсгодсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Стремсгодсет
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
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Динамо
Стремсгодсет
Босс «Динамо» прокомментировал скандал вокруг Осипенко
18:51
Шалимов: «На месте Глушенкова я бы сказал Тюкавину: «Слышь ты, клоун, рот закрой»
18:11
9
Реакция Мостового на конфликт Карпина с «Динамо»
14:38
1
Тюкавин – о конфликте с Глушенковым: «Ему все до лампочки»
12:56
7
Карпин поставил точку в разговорах о конфликте с «Динамо»
10:18
7
Босс «Динамо» прокомментировал скандал вокруг Осипенко
18:51
Шалимов: «На месте Глушенкова я бы сказал Тюкавину: «Слышь ты, клоун, рот закрой»
18:11
9
Реакция Мостового на конфликт Карпина с «Динамо»
14:38
1
Тюкавин – о конфликте с Глушенковым: «Ему все до лампочки»
12:56
7
Карпин поставил точку в разговорах о конфликте с «Динамо»
10:18
7
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
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