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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Строгино
Динамо - Строгино: обзор матча 13 октября 2013
Динамо
13.10.2013, воскресенье, 14:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Строгино
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Строгино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Стадион:
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Динамо
Строгино
Тюкавин одним словом описал настроение Карпина после матча с Узбекистаном
22:39
Генич упал на газон во время исполнения пенальти
22:16
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В «Динамо» объяснили, как травмированный Осипенко сыграл против «ФК 10»
19:20
1
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17:16
6
Тюкавин одним словом описал настроение Карпина после матча с Узбекистаном
22:39
Генич упал на газон во время исполнения пенальти
22:16
2
В «Динамо» объяснили, как травмированный Осипенко сыграл против «ФК 10»
19:20
1
В «Динамо» отреагировали на идею увеличить число команд в РПЛ
18:07
4
Стало известно местоположение Шварца – немец пропустил матч «Динамо»
17:16
6
«Орел» – «Строгино»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
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25 сентября
«Строгино» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Строгино» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
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