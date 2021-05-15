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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Динамо Бр
Оренбург - Динамо Бр: обзор матча 15 мая 2021
Оренбург
15.05.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 42 тур
3 : 2
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Оренбург - Динамо Бр
1
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
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Оренбург
Динамо Бр
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
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