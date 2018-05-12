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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Партик Тисл
Данди - Партик Тисл: обзор матча 12 мая 2018
Данди
12.05.2018, суббота, 17:00
Шотландия. Плей-офф, группа B, 38 тур
0 : 1
Завершен
Партик Тисл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Партик Тисл
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Данди
4
Кевин Холт
ЛЗ
30
Кэмми Керр
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
33
Крейг Уайтон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Партик Тисл
1
Томаш Черны
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
19
Райан Эдвардс
ЦП
26
Мартин Вудс
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
14
Кристи Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
2-1-2
4
Холт
30
Керр
18
Камара
33
Уайтон
18
Макгоуэн
1-3-1
1
Черны
38
Кэргилл
19
Эдвардс
26
Вудс
11
Лоулесс
14
Эллиот
Остались в запасе
Данди
Партик Тисл
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Крис Дулан
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Крис Дулан
Статистика матча Данди - Партик Тисл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Фалкирк
0 : 0
10.10.2026
Данди
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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Данди
Партик Тисл
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
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