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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Славия-Мозырь - Амкар-Пермь
Славия-Мозырь - Амкар-Пермь: обзор матча 06 октября 2014
Славия-Мозырь
06.10.2014, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Славия-Мозырь - Амкар-Пермь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
- : -
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо Мн
3 : 1
15.10.2026
Славия-Мозырь
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
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