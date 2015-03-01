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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Кызыл-Жар
Амкар-Пермь - Кызыл-Жар: обзор матча 01 марта 2015
Амкар-Пермь
01.03.2015, воскресенье, 12:00
Товарищеские матчи
4 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Кызыл-Жар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
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