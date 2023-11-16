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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Фарерские острова
Норвегия - Фарерские острова: обзор матча 16 ноября 2023
Норвегия
16.11.2023, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Фарерские острова
3'
Й. Ларсен
24'
О. Бобб
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Фарерские острова
Замена
Б. Финне
️️️️
А. Доннум
83'
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
80'
80'
Замена
Х. Серенсен
️️️️
Й. Даниэльсен
79'
Желтая карточка
П. Кнудсен
72'
Замена
М. Миккельсен
️️️️
С. Ватнхамар
Замена
У. Ветлесен
️️️️
О. Бобб
67'
61'
Замена
️️️️
Х. Аскхам
61'
Замена
П. Кнудсен
️️️️
Й. Эдмундссон
53'
Желтая карточка
А. Эдмундссон
46'
Замена
Р. Юнсен
️️️️
А. Йохансен
Замена
Э. Холанд
️️️️
Й. Ларсен
46'
Замена
П. Берг
️️️️
С. Берге
46'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
Л. Эстигард
46'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Ф. Эушнес
46'
ГОЛ! 2:0!
О. Бобб
Пас отдал
М. Хольмгрен-Педерсен
24'
ГОЛ! 1:0!
Й. Ларсен
Пас отдал
О. Бобб
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
18
Кристиан Торстведт
АП
22
Оскар Бобб
ПВ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
5
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Фарерские острова
23
Бардур Рейнатред
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
15
Уго Ветлесен
ЦП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
0
Бор Финне
ЦФ
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
6
Рене Юнсен
ЦП
22
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
18
Мадс Миккельсен
ПВ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
3-2-3-2
12
Дюнгеланд
3
Айер
4
Эстигард
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
7
Эушнес
22
Бобб
18
Торстведт
19
Доннум
5
Вольфе
11
Ларсен
3-2-3-2
23
Рейнатред
15
Фэре
5
Эдмундссон
3
Давидсен
2
Даниэльсен
16
Ватнхамар
13
Аскхам
10
Ватнхамар
8
Хендрикссон
14
Эдмундссон
19
Йохансен
4
Эстигард
2
Грегерсен
2
Грегерсен
4
Эстигард
8
Берге
6
Берг
6
Берг
8
Берге
22
Бобб
15
Ветлесен
15
Ветлесен
22
Бобб
7
Эушнес
11
Эльюнусси
11
Эльюнусси
7
Эушнес
11
Ларсен
9
Холанд
9
Холанд
11
Ларсен
19
Доннум
0
Финне
0
Финне
19
Доннум
19
Йохансен
6
Юнсен
6
Юнсен
19
Йохансен
2
Даниэльсен
20
Серенсен
20
Серенсен
2
Даниэльсен
7
Бьярталид
7
Бьярталид
10
Ватнхамар
18
Миккельсен
18
Миккельсен
10
Ватнхамар
14
Эдмундссон
11
Кнудсен
11
Кнудсен
14
Эдмундссон
Остались в запасе
Норвегия
Фарерские острова
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
0
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
22
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
0
Ола Сольбаккен
ПВ
Остались в запасе
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
22
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Норвегия - Фарерские острова
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
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Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
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Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
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