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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Эвиан
Генгам - Эвиан: обзор матча 18 апреля 2015
Генгам
18.04.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 1
Завершен
Эвиан
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Личные встречи
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Статистика матча Генгам - Эвиан
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0
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0
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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Генгам
Эвиан
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Эвиана»
2016.07.11 18:30
«Крылья Советов» подписали форварда «Эвиана»
2016.02.26 18:35
Бруно близок к переходу в «Крылья Советов»
2016.02.24 18:55
1
Менса стал игроком «Анжи»
2016.02.24 00:04
«Эвиан» не получал от «Анжи» предложений по Менса
2016.02.22 13:07
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