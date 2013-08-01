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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ювентус - Эвертон
Ювентус - Эвертон: обзор матча 01 августа 2013
Ювентус
01.08.2013, четверг, 07:00
Международный Кубок Чемпионов Guinness, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ювентус - Эвертон
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
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0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
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