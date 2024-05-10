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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Стронгест - Эстудиантес
Стронгест - Эстудиантес: обзор матча 10 мая 2024
Стронгест
10.05.2024, пятница, 03:00
Кубок Либертадорес, группа C, 4 тур
1 : 0
Завершен
Эстудиантес
13'
Л. Урсино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стронгест - Эстудиантес
90'
Желтая карточка
F. Zuqui
Замена
️️️️
Л. Урсино
89'
Желтая карточка
E. Triverio
86'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
M. Ortega
75'
Замена
Х. Чура
️️️️
J. Amoroso
62'
Замена
Д. Вайар
️️️️
Á. Quiroga
62'
35'
Желтая карточка
С. Аскасибар
Желтая карточка
D. Lino
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Урсино
Пас отдал
M. Ortega
13'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Стронгест - Эстудиантес
2
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
315
553
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.23
0.53
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Аврора
- : -
29.11.2026
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Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
0 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
Стадион:
Estadio Hernando Siles, La Paz
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