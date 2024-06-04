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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Годой-Крус
Эстудиантес - Годой-Крус: обзор матча 04 июня 2024
Эстудиантес
04.06.2024, вторник, 03:15
Аргентина. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Годой-Крус
24'
V. Poggi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Годой-Крус
Желтая карточка
F. Zuqui
90'
+6
78'
Замена
M. Pino
️️️️
D. Barrea
78'
Замена
M. Agustin Guillen
️️️️
S. Ulariaga
77'
Желтая карточка
L. Arce
Замена
П. Пьятти
️️️️
Х. Соса
69'
64'
Замена
M. Montiel
️️️️
V. Poggi
Замена
F. Zuqui
️️️️
С. Аскасибар
46'
Желтая карточка
С. Аскасибар
43'
39'
Желтая карточка
P. Barrios
24'
ГОЛ! 0:1!
V. Poggi
Пас отдал
D. Barrea
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эстудиантес - Годой-Крус
2
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
13
Офсайды
4
2
Количество передач
617
287
Сейвы
1
8
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.51
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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