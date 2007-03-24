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Евро-2024
Эстония - Россия
Эстония - Россия: обзор матча 24 марта 2007
Эстония
24.03.2007, суббота, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 8 тур
0 : 2
Завершен
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