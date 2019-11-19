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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Нидерланды - Эстония
Нидерланды - Эстония: обзор матча 19 ноября 2019
Нидерланды
19.11.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 10 тур
5 : 0
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нидерланды - Эстония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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