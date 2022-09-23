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Лига наций
Эстония - Мальта
Эстония - Мальта: обзор матча 23 сентября 2022
Эстония
23.09.2022, пятница, 19:00
Лига наций, группа D2, 5 тур
2 : 1
Завершен
Мальта
45+6'
Р. Саппинен (П)
86'
Х. Аниер
51'
Т. Теума (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстония - Мальта
Замена
Р. Кирсс
️️️️
С. Зенев
90'
+4
89'
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
А. Сатариано
ГОЛ! 2:1!
Х. Аниер
Пас отдал
С. Зенев
86'
Замена
В. Синявский
️️️️
Х. Оямаа
77'
Желтая карточка
С. Зенев
73'
72'
Замена
Ш. Димек
️️️️
К. Аттард
Замена
Х. Аниер
️️️️
Р. Саппинен
68'
Замена
️️️️
Б. Ващук
68'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Теума
47'
Желтая карточка
А. Сатариано
Замена
Т. Тенисте
️️️️
К. Калласте
46'
46'
Замена
С. Борг
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Саппинен
45'
+6
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
23
Богдан Ващук
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Кейн Аттард
ЦП
11
Джоди Джонс
ПВ
Главный тренер
Девис Манджа
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Мальта
12
Кэйн Формоса
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
3-4-3
1
Хейн
16
Пюрг
16
Тамм
19
Калласте
18
Метс
8
Соометс
14
Васильев
15
Саппинен
23
Ващук
10
Зенев
11
Оямаа
3-3-3-1
1
Бонелло
13
Пепе
2
Борг
23
Сатариано
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
9
Пайбер
10
Теума
9
Аттард
11
Джонс
19
Калласте
23
Тенисте
23
Тенисте
19
Калласте
11
Оямаа
23
Синявский
23
Синявский
11
Оямаа
15
Саппинен
8
Аниер
8
Аниер
15
Саппинен
10
Зенев
9
Кирсс
9
Кирсс
10
Зенев
11
Джонс
4
Борг
4
Борг
11
Джонс
9
Аттард
21
Димек
21
Димек
9
Аттард
23
Сатариано
11
Монтебелло
11
Монтебелло
23
Сатариано
Остались в запасе
Эстония
Мальта
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
12
Кэйн Формоса
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
Остались в запасе
12
Кэйн Формоса
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Эстония - Мальта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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