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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Эстония
Венгрия - Эстония: обзор матча 23 марта 2023
Венгрия
23.03.2023, четверг, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Эстония
41'
М. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Эстония
84'
Замена
С. Рейнкорт
️️️️
А. Пикк
Замена
Э. Ботка
️️️️
Б. Болла
84'
81'
Желтая карточка
Г. Тунев
81'
Замена
Э. Тугьяс
️️️️
Н. Баранов
Замена
А. Немет
️️️️
Р. Салаи
76'
Замена
К. Шобот
️️️️
М. Керкез
76'
Пенальти не реализован!
Р. Салаи
71'
70'
Желтая карточка
Н. Баранов
64'
Замена
Г. Тунев
️️️️
К. Васильев
Замена
Д. Газдаг
️️️️
М. Адам
60'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Ж. Калмар
60'
Желтая карточка
Д. Собослаи
58'
Замена
А. Надь
️️️️
Б. Вечеи
46'
46'
Замена
️️️️
Р. Роберт Шеин
46'
Замена
С. Зенев
️️️️
Р. Саппинен
46'
Замена
Э. Сорга
️️️️
Х. Оямаа
ГОЛ! 1:0!
М. Адам
Пас отдал
Ж. Калмар
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
16
Жолт Калмар
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Янош Ференчи
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
0
Андраш Немет
ЦФ
23
Кевин Шобот
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
25
Марко Липп
ЦФ
23
Богдан Ващук
ЦФ
0
Стен Рейнкорт
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дибус
4
Салаи
6
Орбан
14
Болла
11
Керкез
2
Ланг
16
Калмар
8
Вечеи
10
Собослаи
20
Салаи
9
Адам
4-5-1
1
Хейн
2
Кууск
21
Баранов
3
Пикк
3
Паскочи
5
Шеин
14
Васильев
23
Синявский
15
Саппинен
4
Кяйт
11
Оямаа
14
Болла
21
Ботка
21
Ботка
14
Болла
8
Вечеи
8
Надь
8
Надь
8
Вечеи
9
Адам
16
Газдаг
16
Газдаг
9
Адам
16
Калмар
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
16
Калмар
20
Салаи
0
Немет
0
Немет
20
Салаи
11
Керкез
23
Шобот
23
Шобот
11
Керкез
21
Баранов
16
Тугьяс
16
Тугьяс
21
Баранов
14
Васильев
7
Тунев
7
Тунев
14
Васильев
15
Саппинен
10
Зенев
10
Зенев
15
Саппинен
3
Пикк
0
Рейнкорт
0
Рейнкорт
3
Пикк
11
Оямаа
9
Сорга
9
Сорга
11
Оямаа
Остались в запасе
Венгрия
Эстония
7
Лоик Него
ПЗ
12
Патрик Демжен
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Янош Ференчи
ЦЗ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
25
Марко Липп
ЦФ
23
Богдан Ващук
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
7
Лоик Него
ПЗ
12
Патрик Демжен
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Янош Ференчи
ЦЗ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
25
Марко Липп
ЦФ
23
Богдан Ващук
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Венгрия - Эстония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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