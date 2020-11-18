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Расписание матчей
Грузия - Эстония
Грузия - Эстония: обзор матча 18 ноября 2020
Грузия
18.11.2020, среда, 20:00
, группа C2, 6 тур
0 : 0
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Эстония
Желтая карточка
Г. Кашия
87'
86'
Замена
Ф. Ливак
️️️️
В. Синявский
86'
Замена
Х. Аниер
️️️️
Р. Саппинен
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
С. Лобжанидзе
85'
81'
Замена
М. Лиландер
️️️️
Т. Тенисте
79'
Замена
М. Миллер
️️️️
М. Соометс
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Н. Качарава
79'
79'
Замена
П. Марин
️️️️
С. Зенев
Замена
Г. Папунашвили
️️️️
Г. Григалава
66'
61'
Желтая карточка
М. Соометс
Замена
Г. Григалава
️️️️
Д. Хочолава
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Кууск
44'
Желтая карточка
В. Крейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
7
Зурико Давиташвили
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Грузия
17
Лазари Купатадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
15
Бека Микелтадзе
ЦФ
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
17
Павел Марин
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
4-5-1
1
Лория
21
Табидзе
4
Кашия
2
Какабадзе
3
Хочолава
20
Канкава
12
Лобжанидзе
7
Давиташвили
8
Казаишвили
10
Квеквескири
13
Качарава
4-5-1
1
Хейн
3
Пикк
23
Тенисте
16
Тамм
2
Кууск
14
Васильев
8
Соометс
23
Синявский
15
Саппинен
13
Крейда
10
Зенев
3
Хочолава
18
Григалава
18
Григалава
3
Хочолава
Григалава
20
Папунашвили
20
Папунашвили
Григалава
12
Лобжанидзе
15
Микелтадзе
15
Микелтадзе
12
Лобжанидзе
13
Качарава
9
Лобжанидзе
9
Лобжанидзе
13
Качарава
23
Синявский
23
Ливак
23
Ливак
23
Синявский
8
Соометс
17
Миллер
17
Миллер
8
Соометс
23
Тенисте
19
Лиландер
19
Лиландер
23
Тенисте
10
Зенев
17
Марин
17
Марин
10
Зенев
15
Саппинен
8
Аниер
8
Аниер
15
Саппинен
Остались в запасе
Грузия
Эстония
17
Лазари Купатадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
12
Матвей Игонен
ВР
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
22
Марко Мееритс
ВР
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Остались в запасе
17
Лазари Купатадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
22
Марко Мееритс
ВР
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Карел Волайд
Статистика матча Грузия - Эстония
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Борис Пайчадзе
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